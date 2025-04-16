المقاتلات الأمريكية تنفذ 20 غارة على مواقع للحوثيين في اليمن

شفق نيوز/ شنّت المقاتلات الأمريكية، يوم الأربعاء، عشرين غارة على مواقع الحوثيين في اليمن، وذلك استمراراً للعملية العسكرية التي بدأت قبل شهر تقريباً، بحسب ما نقله موقع "العربية" عن مصادر.

وأفادت المصادر، بأن قصفاً أمريكياً طال مواقع للحوثي في صنعاء، ما أسفر عن انفجارات عنيفة سُمع صداها في أرجاء العاصمة صنعاء.

كما أوضحت أن القصف الأمريكي استهدف معسكر الحفاء بجبل نقم شرقي صنعاء، مع تحليق مكثف للطيران.

وأكدت أن 5 غارات أمريكية طالت مواقع للحوثي في منطقة النهدين وسط العاصمة، وأيضاً طال القصف الأمريكي مواقع في منطقة طخية في صعدة، مع تحليق مكثف للطيران فوق محافظة إب.

وأتت هذه الغارات بعد 24 ساعة فقط من شن الطيران الأمريكي أعنف قصف، الثلاثاء، على مواقع للحوثيين طالت عددا من معسكرات التدريب، ومنصات إطلاق صواريخ، ومقرّات خبراء في مناطق مختلفة.

ونشر الجيش الأمريكي حينها تغريدة كشف فيها عن صور جديدة للإعداد للغارات على مواقع الحوثيين باليمن.

يذكر أنه منذ 15 آذار/ مارس الماضي، تشن الولايات المتحدة ضربات جوية كثيفة ضد الحوثيين لوقف هجماتهم على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، الممر البحري الحيوي للتجارة العالمية.

كما بات الحوثيون يعلنون بانتظام، تعرض المناطق الخاضعة لسيطرتهم لهجمات أمريكية أسفرت عن مقتل العشرات، ويقولون إنهم ردوا باستهداف حاملة طائرات أمريكية في البحر الأحمر مرات عدة.

وقد توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحوثيين المدعومين من إيران بالقضاء عليهم، محذراً طهران من مواصلة دعمهم، وذلك بسبب هجماتهم على سفن في البحر الأحمر.