المقاتلات الأمريكية تستهدف مواقع جديدة للحوثيين في صنعاء

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثيين، مساء الجمعة، بأن المقاتلات الأمريكية، شنت سلسلة من الغارات الجوية، استهدفت مواقع عسكرية للجماعة في صنعاء.

وتوزعت الغارات على مواقع متفرقة تُخزّن فيها جماعة الحوثيين آلياتها ومعداتها العسكرية، كما حوّلت منشآتها إلى مقار أمنية وعسكرية، وفق وسائل إعلام محلية.

وتداول ناشطون يمنيون على منصات التواصل الاجتماعي، أسماء المواقع المستهدفة مؤخرًا من قبل القوات الأمريكية، مشيرين إلى أنه من بين المواقع التي جرى استهدافها "مطار صنعاء الدولي ومعسكري الحفا والنهدين وجبل نقم والجراف".

في الوقت نفسه، تحدثت وسائل الإعلام التابعة للحوثيين، عن وقوع "عدوان أمريكي استهدف مواقع متفرقة في صنعاء"، حيث استهدف بعدد من الغارات منطقة الحفا الواقعة بمديرية السبعين وسط صنعاء، وبـ6 غارات جوية متوزعة على ضربتين مديرية بني حُشيش شمال شرقي العاصمة.

في غضون ذلك، نقلت تقارير يمنية، عن مصادر محلية، تقطن في مديرية بني حُشيش، نفيها رواية إعلام الحوثيين، عن وقوع أي غارات أمريكية في أي منطقة خلال الساعات الأخيرة شهدتها المديرية.