المرصد السوري: 11 علويا قتلوا بهجمات مجاميع مسلحة على حمص

شفق نيوز/ كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الجمعة، عن مقتل 11 مدنيا من الطائفة العلوية في مدينة حمص، إثر حملة مداهمات لمجموعة مسلحة.

وقال المرصد في بيان له، إن "الساعات الـ24 الاخيرة، شهدت مداهمة مجموعة مسلحة لمدينة حمص، أسفرت عن مقتل 11 علويا على الأقل، بينهم طلبة جامعيون".

وأوضح المرصد أن ثلاثة من القتلى "قضوا تحت التعذيب بعد توقفيهم".

وتشهد محافظة حمص في الآونة الأخيرة، وفق المرصد، "تصاعدا في وتيرة جرائم القتل والانتهاكات، وسط حالة من الانفلات الأمني وغياب المساءلة".

وزاد الوضع سوءا منذ الأحداث الدامية التي شهدها الساحل السوري الشهر الماضي، وأدت الى مقتل أكثر من 1700 شخص، غالبيتهم الساحقة علويون بين 6 و8 آذار/مارس، وفق حصيلة للمرصد.

واتهمت السلطات حينها مسلحين موالين للرئيس السابق بشار الأسد بإشعال أعمال العنف التي اندلعت في الساحل عبر شن هجمات دامية على عناصرها، وأرسلت تعزيزات عسكرية الى المناطق ذات الغالبية العلوية.