المرصد السوري: إسرائيل نفذت نحو 250 غارة جوية منذ سقوط الأسد

شفق نيوز/ أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء، أنّ الجيش الإسرائيلي شنّ منذ سقوط الرئيس السوري بشار الأسد قبل يومين حوالى 250 غارة جوية على مختلف أنحاء سوريا "دمّرت أهمّ المواقع العسكرية" في البلاد.

وقال المرصد إنّ "إسرائيل نفّذت نحو 250 غارة جوية على الأراضي السورية" منذ فجر الأحد مما أسفر عن "تدمير أهمّ المواقع العسكرية في سوريا".

وأوضح المرصد أنّ هذه الغارات شملت معظم المحافظات السورية وطالت "مطارات ومستودعات وأسراب طائرات ورادارات ومحطات إشارة عسكرية ومستودعات أسلحة وذخيرة ومراكز أبحاث علمية وأنظمة دفاعات جوية، فضلا عن منشأة دفاع جوي وسفن حربية في ميناء اللاذقية الواقع في شمال غرب البلاد.

وأورد المرصد لائحة مفصّلة بالأهداف العسكرية التي طالتها الغارات الإسرائيلية، مشيرا إلى أنّ ضرب هذه المواقع "يأتي في إطار تدمير ما تبقى من السلاح ضمن مستودعات وقطع عسكرية كانت تسيطر عليها قوات النظام السابق".