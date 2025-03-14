المرصد السوري: تصاعد في حملات التحريض ضد أحياء "الطائفة العلوية"

شفق نيوز/ كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الجمعة، عن تصاعد حملات التحريض والكراهية ضد أحياء فقيرة ذات غالبية من الطائفة العلوية في العاصمة دمشق.

وذكر المرصد، في بيان أطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "هناك منشورات يتم تداولها بشكل واسع، تحتوي على محتوى مُفبرك يهدف إلى خلق حالة من التضليل الإعلامي، ما يعطي انطباعاً خاطئاً بوجود مطالبات شعبية بتهجير هذه الفئة"، معتبراً أن "الأمر جزء من حملة منظمة لتأجيج التوترات".

وأشار المرصد، إلى أن "هذه الحملة تجري وسط غياب إجراءات واضحة لمكافحة خطاب الكراهية منذ التغيرات السياسية التي شهدتها سوريا في ديسمبر الماضي".

وربط المرصد بين هذه الحملة الإعلامية وتصاعد أعمال العنف في الساحل السوري، حيث وثق مقتل 1,476 مدنياً من أبناء الطائفة العلوية في حوادث وصفها بـ "المروعة".

كما أعرب المرصد عن قلقه إزاء الطريقة التي تصور بها بعض المؤسسات الحقوقية الدولية هذه الأحداث، حيث وصفها بعضها بأنها “نزاع بين أطراف متصارعة”، محذرًا من أن هذا التصنيف قد يؤدي إلى تشويه الحقائق وإعاقة أي مساءلة قانونية للجهات المسؤولة عن الجرائم بحق المدنيين.

ودعا المرصد السوري لحقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى التعامل بجدية مع محاولات نشر خطاب الكراهية، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لحماية جميع الفئات المتضررة، ومنع تصاعد التوترات التي قد تؤدي إلى مزيد من العنف والانتهاكات في المستقبل.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد قال إن عمليات القتل الجماعي لأفراد من الطائفة العلوية، تشكل تهديدا لمهمته في توحيد البلاد، وتعهد بمعاقبة المسؤولين عنها بمن في ذلك حلفاؤه إذا لزم الأمر.

وشدد الشرع على أن "سوريا دولة قانون. القانون سيأخذ مجراه مع الجميع. قاتلنا للدفاع عن المظلومين ولن نقبل أن يراق أي دم ظلما أو يمر من دون عقاب أو محاسبة، حتى إن كان أقرب الناس إلينا".

كما تعهدت لجنة تقصي الحقائق في أعمال العنف بمنطقة الساحل السوري، بملاحقة الجناة ومعاقبتهم، بينما أكدت أنها ستقدم نتائجها للرئاسة في خلال شهر.

وذكرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء الماضي، أن عائلات بأكملها، بما في ذلك نساء وأطفال، قتلت في طرطوس واللاذقية كجزء من سلسلة من عمليات القتل الطائفية التي نفذتها جماعات متنافسة، حسب قولها.