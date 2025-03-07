المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يستقيل احتجاجاً على رفض ترقيته

شفق نيوز/ كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، عن استقالة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هغاري، من منصبه.

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، سينهي هغاري عمله في الأسابيع المقبلة، ويتقاعد من الجيش، بعد رفض ترقيته من قبل رئيس الأركان الجديد، إيال زامير.

في المقابل، أعرب رئيس الأركان في الجيش عن "تقديره الكبير" لخدمات هغاري خلال سنوات خدمته القتالية، إضافة إلى "دوره كمتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي خلال واحدة من أكثر الحروب تعقيداً في تاريخ البلاد، بطريقة احترافية ومخلصة"، حسب قوله.

وكان هغاري تولى منصبه في آذار/ مارس 2023، قبل أشهر من هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، والذي شهد حضوراً إعلامياً يومياً لهغاري، في الإحاطات التي كان يقدمها عن سير المعارك في قطاع غزة.