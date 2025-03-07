اللاذقية.. هجوم على قيادة القوات البحرية والدفاع السورية تعلن "استعادة السيطرة"

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع السورية، فجر السبت، أنها أفشلت هجوماً نفذه عناصر موالون للنظام السابق استهدف مقر قيادة القوات البحرية في مدينة اللاذقية.

جاء ذلك عبر مصدر عسكري لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"،: "قواتنا تمكنت من إفشال هجوم لفلول النظام البائد على قيادة القوات البحرية بمدينة اللاذقية، وتعيد الاستقرار للمنطقة".

يأتي ذلك في أعقاب كلمة للرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع حذر فيها "فلول النظام الساقط" حسب وصفه، من أنهم سيكونون قيد الملاحقة والمحاسبة إذا لم يبادروا لتسليم أسلحتهم وأنفسهم".

وقررت السلطات فرض حظر تجوال في مدن محافظتي طرطوس واللاذقية على الساحل السوري، بعد اشتباكات عنيفة بين مقاتلين مرتبطين بالرئيس المخلوع بشار الأسد وقوات الأمن.