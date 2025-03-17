الكويت تعدل قانون الأحوال وترفع سن الزواج

شفق نيوز/ أعلنت الحكومة الكويتية عن تعديل قانون الأحوال الشخصية في البلاد، حيث تم رفع سن الزواج من 15 إلى 18 عاماً.

ووفقًا لمرسوم رسمي نُشر في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم"، تم تعديل المادة 26 من قانون الأحوال الشخصية ليتم "منع توثيق عقد الزواج أو المصادقة عليه لمن لم يبلغ من العمر 18 عامًا وقت التوثيق".

كما ينص التعديل على أنه "يمنع توثيق الزواج ما لم يبلغ الزوجان ثمانية عشر عامًا، استنادًا إلى دستور دولة الكويت الذي يضمن حماية الأسرة والأمومة والطفولة، وبما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية".

وأشار التعديل إلى أن هذا القرار يتماشى مع التزامات الكويت الدولية، لاسيما اتفاقية حقوق الطفل التي تُعرّف الطفل بمن لم يتجاوز 18 عامًا، وتلزم الدول بحمايته من الزواج المبكر. كما يتماشى مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي تضمن الموافقة الحرة والكاملة للزوجين وتشجع على تحديد سن أدنى للزواج.

وكان وزير العدل الكويتي ناصر السميط قد أشار في وقت سابق إلى أن 30% من المتزوجين القصر في الكويت هم من الأجانب، مع غلبة الجنسيات السورية، والسعودية، والإيرانية، والأفغانية، والمصرية، والقطرية.