الكويت تسقط الجنسية عن "علاء حسين" و "محمد حمد" لتعاونهما مع صدام

شفق نيوز/ أعلنت الكويت، اليوم السبت، اسقاط الجنسية عن ضابط سابق في الجيش العراقي ورقيب في الجيش الكويتي لتعاونهما مع نظام صدام حسين أثناء الغزو العراقي.

وصدر مرسوم حمل الرقم 155 لسنة 2024، بإسقاط الجنسية الكويتية عن كل من "علاء حسين علي الخفاجي الجبر"، و"محمد حمد فهد الجويعد"، بحسب ما نشر في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم".

وعلاء حسين، هو ضابط سابق في الجيش العراقي، وترأس ما يسمى بـ"حكومة الكويت المؤقتة" التي شكلها النظام العراقي إبان احتلال الكويت، وقد أدين بتهمة الخيانة العظمى.

وفي عام 2000 أيدت محكمة الجنايات حكم الإعدام الصادر غيابيا في عام 1993 ضده، في حين قضت محكمة التمييز بالسجن المؤبد لعلاء حسين بتهمة الخيانة والتآمر مع العدو في زمن الحرب.

وفي يناير/ كانون الثاني 2003 أعلنت وزارة الداخلية القبص على محمد حمد فهد الجويعد الذي كان يعمل برتبة رقيب في الحرس الوطني الكويتي بتهمة "التخابر مع دولة معادية والتعامل مع المخابرات العراقية". وفق بيان نشرته وكالة الانباء الكويتية الرسمية "كونا" حينئذ.