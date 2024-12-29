الكويت تسحب الجنسية من 2087 امرأة

شفق نيوز/ أصدرت السلطات الكويتية، يوم الأحد، مرسوماً رسمياً يقضي بسحب الجنسية من 2087 امرأة.

وذكرت صحيفة "الراي" الكويتية أن مرسوماً صدر بالرقم 217 لسنة 2024 بسحب الجنسية من 2087 امرأة وممن يكون قد اكتسبها معهن بالتبعية، بناء على المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له، وبناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.

وكان نائب رئيس الوزراء الكويتي، فهد اليوسف، قد أعلن في 25 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، أن الأشخاص الذين سحبت منهم الجنسية الكويتية سيتمتعون بكل مزاياها لحين وفاتهم.

وذكر اليوسف أن كل من سحبت جنسيته "سيمنح جوازاً كويتياً باللون الأزرق لكن من دون جنسية كويتية وكذلك بطاقة مدنية نفس البطاقة الكويتية الزرقاء وسيعامل معاملة الكويتي".

وتشن الكويت حملة منذ أشهر على الجنسيات التي اكتسبها أصحابها عن طريق تزوير المستندات وكذلك المزدوجين، وتم إدخال تعديلات جديدة على قانون الجنسية.

وتقول الكويت إن الهدف من حملتها هو تنقية السجلات والحفاظ على الهوية الوطنية.