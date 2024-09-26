الكويت تدرس زيادة أسعار البنزين على "الوافدين فقط"

شفق نيوز/ كشفت تقارير، أن حكومة دولة الكويت تسعى إلى زيادة أسعار البنزين، لكن على الوافدين فقط المقيمين على أراضيها.

وقال مصدر في الحكومة الكويتية، لصحيفة "القبس"، إن "هناك توجها حكوميا لزيادة أسعار البنزين، حسب سعر السوق العالمي قريبا".

وأوضح أن "هذه الزيادة لن تشمل مواطني دولة الكويت، بل ستكون على الوافدين فقط، وستقر الحكومة دعما ماليا للمواطنين نظير استهلاك الوقود، لتجنيبهم تحمل أي زيادة في السعر".

وأضاف المصدر الحكومي إنه "من غير المعقول أن يستفيد الوافدون والزائرون للبلاد بأسعار منخفضة، وهم ضعف عدد المواطنين".

ولفت إلى أن "زيادة أسعار البنزين على الوافدين في الكويت وتحديد نسبتها قيد الدراسة في الوقت الحالي، وسيتم عرضها على لجنة الشؤون الاقتصادية، وسيتم اعتمادها قريبا".

وتعد الكويت واحدة من كبرى الدول المنتجة للنفط حول العالم، وتقدر احتياطاتها المؤكدة في نهاية 2022 بنحو 101.5 مليار برميل.