الكونغو الديمقراطية تعدم 13 جندياً لـ"تعزيز الانضباط العسكري"

شفق نيوز/ قضت محكمة عسكرية في جمهورية الكونغو الديمقراطية بإعدام 13 جنديًّا بتهم تشمل القتل والنهب والفرار من المواجهة، فيما قالت السلطات العسكرية إنها حملة لتعزيز الانضباط في الجيش بعد خسارة أراض بسبب فرار الجنود.

وصدر الحكم على الجنود أمس الثلاثاء في بلدة "لوبيرو" بإقليم "نورث كيفو" في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث تقاتل القوات الكونغولية حركة "23 مارس" المتمردة المدعومة من رواندا منذ ما يقرب من 3 سنوات، فضلًا عن مواجهة أعمال عنف من ميليشيات أخرى.

وقال المتحدث باسم الجيش المحلي ماك هازوكاي إن القتال اندلع في منطقة "لوبيرو" وإن حالات ترك الجنود مواقعهم ساعدت العدو على التقدم.

وأضاف: "أظهر بعض الجنود الذين من المفترض أن يقاتلوا العدو على الجبهة نوعًا من عدم الانضباط، وتعين علينا تنظيم هذه المحاكمة التأديبية لتصحيح الأمور".

ومثل أمام المحكمة 24 جنديًّا في المجمل، وفضلًا عمن صدرت بحقهم أحكام بالإعدام، صدرت أحكام بالسجن تتراوح بين عامين و10 أعوام بحق 4 جنود، وتمت تبرئة 6 آخرين، وتم تأجيل قضية أحد الجنود لإجراء مزيد من التحقيقات.

وقال المدعي العسكري كابالا كابوندي لوكالة "رويترز" إن الجلسات استهدفت "المساعدة على استعادة الثقة بين الجيش والشعب".

وأضاف كابوندي أن جميع المدانين دفعوا ببراءتهم وأمامهم 5 أيام لاستئناف الحكم، وقال محامي أحد المتهمين إنهم سيطعنون في الحكم.