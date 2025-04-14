الكرملين يكشف عن "قناة ضرورية" لتبادل المعلومات بين بوتين وترامب

شفق نيوز/ أبدت الحكومة الروسية، يوم الاثنين، إشادتها بمحادثات جرت الأسبوع الماضي حول النزاع في أوكرانيا واستمرت حوالي 4 ساعات بين الرئيس فلاديمير بوتين ومبعوث دونالد ترامب ستيف ويتكوف.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف: "هذه الاتصالات كانت مجدية إلى حد كبير"، مضيفا أن "المحادثات في سانت بطرسبرغ وفرت قناة ضرورية يمكن من خلالها لبوتين وترامب تبادل المعلومات".

وركز الاجتماع بين بوتين وويتكوف، وهو الثالث منذ شباط/فبراير، على "جوانب التسوية الأوكرانية"، وفقا للكرملين، في حين يدعو الرئيس الأمريكي إلى إنهاء الحرب في أسرع وقت ممكن منذ وصوله إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير.

وتجري الإدارة الأمريكية محادثات منفصلة مع كبار المسؤولين الروس والأوكرانيين منذ عدة أسابيع.

لكنها لم تسفر عن وقف شامل لإطلاق النار، وهو ما تسبب في إستياء الرئيس الأمريكي مؤخرا.

ودعا ترامب، الجمعة، موسكو إلى "التحرك"، معربا على منصته الاجتماعية "تروث سوشل" عن أسفه لمقتل "الآلاف" في حرب "عبثية".

وأشار بيسكوف، الاثنين، إلى أنه "لم يتم التطرق إلى أي لقاء محتمل بين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب" خلال المحادثات مع ويتكوف.

وشدد على "ضرورة الإعداد الجيد لكل اجتماع"، مؤكدا أن "العمل مستمر"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.