الكرملين: هدنة قصف "منشآت الطاقة" في أوكرانيا "انتهت رسمياً"

شفق نيوز/ أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، يوم الجمعة، أن فترة التوقف المؤقت المتفق عليها بين روسيا وأوكرانيا بشأن استهداف منشآت ومواقع الطاقة قد انتهت رسمياً.

وأوضح بيسكوف أن "روسيا التزمت بشكل صارم ببنود الاتفاق، وامتنعت عن قصف البنية التحتية للطاقة خلال المدة المحددة"، منتقداً في الوقت ذاته "الجانب الأوكراني الذي لم يلتزم بالكامل"، حسب تعبيره.

وبشأن المسار السياسي، كشف بيسكوف عن وجود "بعض التقدم" في المفاوضات بشأن الأزمة الأوكرانية، وأكد أن الحديث يدور عن ترتيبات لوقف مؤقت لإطلاق النار، إلا أن الكثير من التفاصيل ما زالت قيد النقاش.

تأتي هذه التصريحات بعد نحو شهر من المكالمة الهاتفية المطوّلة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي السابق دونالد ترامب، والتي جرت في 18 آذار/ مارس الماضي واستمرت لأكثر من ساعتين ونصف.

ووفقاً لما أعلنه الكرملين آنذاك، فإن الرئيس بوتين وافق على المقترح، كما تعهّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالالتزام به من جانب كييف.