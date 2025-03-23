الكرملين: بوتين وترامب سيتحدثان مجدداً بشأن أوكرانيا

شفق نيوز/ أعلن الكرملين، اليوم الأحد، أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب سيتحدثان بمزيد من التفاصيل حول لقائهما عندما يكون هناك تقدم ملموس بين الجانبين بشأن أوكرانيا.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء عن بيان للكرملين القول، إن "أجواء المحادثة الهاتفية التي جرت بين الرئيسين مؤخراً كانت مفعمة "بالثقة والصراحة"، مشيراً إلى أنها "خطوة أخرى نحو اللقاء الشخصي المرتقب بين الزعيمين".

وكان ترامب قد اكد بعد الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع بوتين، الثلاثاء الماضي، أنه اتفق مع الرئيس الروسي على الوقف الفوري للهجمات على قطاعَي الطاقة والبنية التحتية في أوكرانيا.

وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن ترامب وبوتين "اتفقا على أن التحرك نحو السلام يبدأ بوقف إطلاق النار في قطاعَي الطاقة والبنية التحتية، بالإضافة إلى مفاوضات فنية حول تنفيذ وقف إطلاق نار بحري في البحر الأسود، ووقف إطلاق نار كامل، وتحقيق سلام دائم".

وتسعى الولايات المتحدة إلى التوصل إلى اتفاق واسع لوقف إطلاق النار في أوكرانيا خلال أسابيع، وفق ما ذكرت "بلومبرغ"، قبل عقد محادثات أميركية روسية أوكرانية في مدينة جدة السعودية لبحث الأزمة.

ويهدف البيت الأبيض إلى التوصل لاتفاق هدنة اقترحه ترمب، بحلول 20 أبريل، وهو ما يتزامن هذا العام مع عيد الفصح في كل من الكنائس الغربية والأرثوذكسية، لكنه يقر بأن هذا الجدول الزمني قد يتأخر، نظراً للفجوات الكبيرة بين مواقف الطرفين، وفقاً لأشخاص مطلعين على التخطيط، وطلبوا عدم الكشف عن هوياتهم.