القيادة الأميركية تعلن اعتقال "زعيم داعشي" في الرقة السورية

شفق نيوز/ أعلنت القيادة المركزية الأميركية، يوم الاثنين، عن تمكنها من القبض على أحد "زعماء داعش" هارب من مركز احتجاز في مدينة الرقة السورية.

وقالت القيادة المركزية الأميركية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قواتنا تمكنت بالتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية من القبض على أحد زعماء داعش والذي ثبت أنه يساعد مقاتلي التنظيم بعد فراره من أحد مراكز الاحتجاز في الرقة بسوريا".

ولفت البيان إلى أنه "خلال الساعات الأولى من صباح 1 سبتمبر ألقت قوات القيادة المركزية الأميركية وقوات سوريا الديمقراطية القبض على خالد أحمد الدندل أحد وسطاء داعش".

وبين أنه "ستواصل قوات القيادة المركزية الأميركية بالتنسيق مع قوات سوريا الديمقراطية العمل على الحد من تهديدات هروب مسلحي داعش في المستقبل وضمان الهزيمة الدائمة للتنظيم".

وبحسب البيان، قال الجنرال مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية، إنه "لا يزال أكثر من 9000 عنصر من داعش محتجزون في أكثر من 20 منشأة لقوات سوريا الديمقراطية في سوريا وهذا بمثابة "جيش لداعش" قيد الاحتجاز".