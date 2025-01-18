القوات التركية تقصف عين العرب شمال سوريا

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام كوردية، يوم السبت، بأن قصفاً تركياً عنيفاً استهدف ريف مدينة عين العرب شمال سوريا.

بدوره، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان أطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "طائرات مقاتلة تركية قصفت خلال الساعات الماضية، مناطق حول سد تشرين وكوباني".

بينما أعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، أنها أطلقت عملية ضد مواقع للجيش السوري، بينما تصدت لهجمات على جبهات متعددة، على حد قولها.

كما قالت مصادر، إن "قوات قسد، اشتبكت مع مجموعات مسلحة في دير حافر وسد تشرين والسكوية حيث دمرت مستودعاً للأسلحة".