القوات الباكستانية تحرر 155 راكباً من القطار المختطف في بلوشستان

شفق نيوز/ تمكنت القوات الباكستانية من تحرير ما لا يقل عن 155 راكباً من أصل أكثر من 450 كانوا على متن قطار تعرض لهجوم مسلح من قبل انفصاليين بلوش في إقليم بلوشستان جنوب غرب البلاد، وفقًا لمصادر أمنية.

وأكدت المصادر مقتل 27 من المهاجمين حتى الآن، في عملية استمرت لأكثر من 20 ساعة لاستعادة السيطرة على القطار والمنطقة المحيطة.

وكان الهجوم قد وقع يوم أمس الثلاثاء، حيث أقدم مسلحون تابعون لـ"جيش تحرير بلوشستان" على تفجير سكة الحديد لإجبار قطار "جعفر إكسبرس" على التوقف، ومن ثم فتحوا النار عليه. وأفاد مسؤولو السكك الحديدية بأن القطار كان في طريقه من كويتا إلى بيشاور عندما تعرض للهجوم.

وفي بيان رسمي، أعلن جيش تحرير بلوشستان مسؤوليته عن العملية، مؤكداً أنه احتجز رهائن، من بينهم أفراد من قوات الأمن، ولا تزال القوات الباكستانية تواصل عملياتها لاستعادة السيطرة الكاملة وتأمين المنطقة.