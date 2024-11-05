القضاء الإيراني ينفي إعدام شارمهد: توفي قبل تنفيذ الحكم

شفق نيوز/ كشفت السلطة القضائية الإيرانية، يوم الثلاثاء، عن سبب وفاة المواطن الإيراني الإلماني جمشيد شارمهد، مؤكدة أنه توفي قبل تنفيذ حكم الإعدام بحقه.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية أصغر جهانكير، في مؤتمر صحفي في العاصمة طهران: "حُكم على جمشيد شارمهد بالإعدام، وكان إعدامه وشيكا، لكنه توفي قبل أن يُنفَّذ".

ويأتي هذا الإعلان مناقضاً لإعلان سابق بأن شارمهد جرى إعدامه، وكانت ابنته غزالة طالبت السلطات الإيرانية عبر حسابها في منصة إكس، بأن تقدم دليلاً على إعدام والدها، كما طالبت بتسليم جثته، وذلك قبل نحو أسبوع.

في حينه، قالت وزارة الخارجية الألمانية، إن ألمانيا ستغلق القنصليتين الإيرانيتين في البلاد، لكنها ستسمح بإبقاء السفارة مفتوحة، ردا على إعدام شارمهد.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية إن إعدام المواطن الألماني من أصل إيراني يقوض العلاقات بين البلدين "بشدة".

كذلك، جرى استدعاء السفير الألماني في إيران، إثر الإعلان عن إعدام شارمهد.

وحُكم على شارمهد، الذي يحمل أيضا إقامة أميركية، بالإعدام في 2023 بتهمة "إشاعة الفساد في الأرض"، وهي جريمة عقوبتها الإعدام بموجب القوانين الإيرانية.

واتهمته إيران بتزعم جماعة مؤيدة للملكية متَهمة بتفجير أسقط قتلى عام 2008 والتخطيط لهجمات أخرى في البلاد.