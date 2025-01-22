الفلسطينيون ينزحون من مخيم جنين إثر عملية عسكرية إسرائيلية

شفق نيوز/ أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الأربعاء، بنزوح عدد من الفلسطينيين من منازلهم في أحياء داخل مخيم جنين، إلى "واد برقين"، إثر عملية عسكرية إسرائيلية في المخيم.

ونقلت الوكالة عن رئيس بلدية جنين، محمد جرار، قوله إن القوات الإسرائيلية أجبرت الأهالي على النزوح من أحياء في شارع مهيوب وجبل أبو ظهير ومناطق أخرى.

ولفت إلى أن القوات الإسرائيلية طالبت النازحين بضرورة إخلاء منازلهم عبر مكبرات الصوت.

وأوضح جرار أنه تم فتح ممر واحد لإجبار الأهالي على سلوكه، وهو باتجاه دوار العودة في المخيم، ومن ثم إلى واد برقين".

وقال إن "البلدية تواصلت مع بلديات برقين وكفر دان وعرابة لإرسال مركبات لنقل العائلات التي تم إخلاؤها، وتأمينها في هذه البلدات".

وأظهر مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد لنزوح عدد من الفلسطينيين من مخيم جنين.

وتواصل القوات الإسرائيلية عمليتها العسكرية بجنين ومخيمها، حيث أسفرت حتى الآن عن مقتل 10 أشخاص وإصابة نحو 40 آخرين بجروح.

واليوم الأربعاء، بدأت جرافات الجيش الإسرائيلي بتجريف شارع ومدخل مستشفى جنين الحكومي، وأغلقت مداخله بالسواتر الترابية.

كما جرفت محيط مستشفى ابن سينا، وتعمدت تدمير شوارع في المدينة وفي محيط المخيم، فيما اعتلى القناصة أسطح المنازل، والبنايات السكنية المطلة على مخيم جنين مع تواصل إغلاق مداخله ومنع خروج الأهالي منه.