الفصائل العراقية تعلن مهاجمة هدف "حيوي" في إيلات.. مقاطع فيديو

شفق نيوز/ أعلنت "المقاومة العراقية"، فجر يوم الاثنين، أنها هاجمت هدفا "حيوياً" في أم الرشراش إيلات جنوب إسرائيل، بالطيران المسيّر.

وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق"، في بيان نشر عبر قنواتها في التليغرام، "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الإثنين 18-11-2024 ، هدفا حيويا في أم الرشراش إيلات المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر"

وأكدت "المقاومة الإسلامية" استمرار عملياتها بوتيرة متصاعدة، كما نشرت مشاهد من عملية إطلاق الطيران المسير باتجاه الأهداف.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إنه يحقق في سقوط صاروخ اعتراضي في مدينة إيلات أثناء التصدي لطائرة مسيرة.

وأوضح، أنه اعترض مسيّرة قادمة من جهة الشرق "قبل دخولها الأجواء في إيلات"، قبل إعلانه لاحقا أنه يحقق في ملابسات سقوط صاروخ اعتراضي في مدينة إيلات خلال تصديه لمسيّرة.

وبين الحين والآخر، تتبنى "فصائل المقاومة العراقية" قصف أهداف حيوية وقواعد أمريكية في سوريا والعراق ردا على العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.