"الفصائل العراقية" تستهدف ثالث هدف إسرائيلي "حيوي" في ساعات.. فيديو

شفق نيوز/ أعلنت الفصائل العراقية المسلحة، يوم السبت، قصف هدف إسرائيلي "حيوي" هو الثالث خلال ساعات.

وذكر بيان لـ"المقاومة الإسلامية في العراق"، إن القصف تم عبر الطيران المسير، واستهدف هدفا حيويا في الجولان المحتل.

وكانت الفصائل "المقاومة الإسلامية في العراق"، قد أعلنت ليلا عن قصف "هدفين حيويين" الأول في شمال اسرائيل والثاني في جنوبها.

وقالت الفصائل في بياناتها إن الضربات التي توجهها لأهداف اسرائيلية، تأتي "نُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ".

ونشرت مواقع تابعة للفصائل مقطع فيديو يوثق العملية.