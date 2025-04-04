الفاو تؤكد استقرار أسعار الغذاء عالمياً في آذار الماضي

شفق نيوز/ أكدت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، في تقرير نشرته اليوم الجمعة، ارتفاع بعض أسعار السلع الغذائية العالمية قليلا في آذار/مارس الماضي، فيما سجلت أسعار بعض الأنواع الأساسية تراجعا بسيطا.

وبلغ متوسط مؤشر الفاو، الذي يتابع شهريا تغير أسعار مجموعة من السلع الغذائية الأكثر تداولا على مستوى العالم، 127.1 نقطة في آذار/مارس في مقابل تقدير معدل لشباط/فبراير بلغ 126.8 نقطة.

وشكلت قراءة آذار/مارس زيادة بنسبة 6.9 بالمئة على أساس سنوي لكنها أقل بنسبة 20.7 بالمئة عن آذار/مارس 2022 عندما وصل المؤشر لذروة بعد بدء روسيا لحربها الشاملة ضد أوكرانيا.

وقالت الفاو إن مؤشرها لأسعار الزيوت النباتية ارتفع 3.7 بالمئة مقارنة بشهر فبراير، مع ارتفاع أسعار زيوت النخيل والصويا وبذور اللفت ودوار الشمس جميعها نتيجة للطلب القوي على الواردات.

وشهدت أسعار الزيوت النباتية ارتفاعا 23.9 بالمئة عنها قبل عام، في حين انخفض مؤشر الفاو لأسعار الحبوب 2.6 بالمئة مقارنة بالشهر السابق، مسجلا انخفاضا 1.1 بالمئة على أساس سنوي.

وتراجعت أسعار القمح، مع انحسار المخاوف بشأن أحوال المحاصيل في بعض الدول الرئيسية المصدرة في نصف الكرة الشمالي، بينما انخفضت أيضا أسعار الذرة والذرة الرفيعة.

وأشارت الفاو إلى أن مؤشر أسعار الأرز انخفض 1.7 بالمئة مقارنة بالشهر السابق، وسط ضعف الطلب على الواردات ووفرة المعروض من الصادرات.

وانخفض متوسط أسعار السكر 1.6 بالمئة، مدفوعا بمؤشرات ضعف الطلب العالمي. وذكرت الفاو أن هطول الأمطار في جنوب البرازيل ساهم في هذا الانخفاض، لكن الخسائر كانت محدودة بسبب المخاوف بشأن التوقعات العامة للإنتاج في البرازيل والهند.

وفي تقرير منفصل عن الحبوب، رفعت الفاو تقديراتها لإنتاج الحبوب العالمي العام الماضي بشكل طفيف، ليصل إلى 2.849 مليار طن مقارنة بنحو 2.842 مليار طن في السابق.

وأبقت المنظمة على توقعاتها لإنتاج القمح العالمي لعام 2025 عند 795 مليون طن، دون تغير يذكر أيضا مقارنة بعام 2024.