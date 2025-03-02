الفاتيكان يؤكد استقرار حالة البابا فرانسيس

شفق نيوز/ طمأن أطباء ومكتب الفاتيكان، يوم الأحد، بأن حالة البابا فرانسيس "مستقرة"، بينما يستريح ويواصل تعافيه في المستشفى من الالتهاب الرئوي المزدوج.

وغاب البابا مجددا عن قداس الظهيرة الأسبوعي، وألغى للمرة الثالثة على التوالي، موعد تقديمه لصلاة التبشير.

‎وذكر الفاتيكان، في تحديثه اليومي، أن "الليلة كانت هادئة، والبابا ما يزال يستريح".

‎ولم يعان البابا الحمى أو ارتفاع عدد خلايا الدم البيضاء، التي من شأنها أن تشير إلى أن جسمه ما يزال يحارب عدوى.

‎وأمس السبت، ذكر الأطباء أن حالة البابا فرانسيس (88 عاما) مستقرة، من دون الإشارة إلى أن حالته حرجة، وأفادوا مجددا باستمرار تحسنه.

‎ويأتي تقييم الأطباء الذي يتسم بالتفاؤل، بعد يوم من تعرض البابا لأزمة تنفسية أدت إلى وضعه على جهاز تنفس صناعي غير جراحي.