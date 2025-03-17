الفاتيكان ينشر اول صورة للبابا في المستشفى

شفق نيوز/ نشر الفاتيكان، أول صورة للبابا فرانسيس منذ تعرضه لأزمة صحية، حيث ظهر في الصورة وهو جالس على كرسيه المتحرك، مرتديا رداء أبيض ووشاحًا بنفسجيًا.

ويواصل البابا، الذي يبلغ من العمر 88 عامًا، تلقي العلاج في مستشفى جيميلي بالعاصمة الإيطالية روما منذ 14 فبراير/شباط الماضي.

ووفقًا للتقارير، تم التقاط الصورة بعد قداس أقامه داخل الكنيسة الواقعة في جناحه بالمستشفى، حيث يواجه البابا أسوأ أزمة صحية منذ توليه منصب البابوية وقد لوحظ أنه لا يوجد شخص بجواره في الصورة، كما لا تظهر أي آثار لأنابيب أكسجين أو أجهزة تنفس صناعي.

وأفاد الفاتيكان بأن حالة البابا شهدت استقراراً ملحوظاً، وأنه لم يعد بحاجة لاستخدام جهاز التنفس الصناعي، ما يشير إلى تحسن تدريجي في حالته الصحية بعد إصابته بالتهاب رئوي مزدوج.

ومنذ نحو أسبوعين، وصف الفاتيكان حالة البابا بالاستقرار أو التحسن التدريجي، غير أنه لم يحدد بعد موعدًا لخروجه من المستشفى، مشيرًا إلى أن عملية تعافيه تسير ببطء.