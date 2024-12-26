"العلويون" في حمص يصدرون بياناً إلى الأهالي.. فيديو

شفق نيوز/ أصدر وجهاء الطائفة الإسلامية "العلوية" في محافظة حمص وسط سوريا، اليوم الخميس، بيانًا موجها إلى أهالي المحافظة يتناول الأوضاع الراهنة في سوريا ويحث على تعزيز السلم الأهلي.

وقال الوجهاء في مقطع فيديو، نشرته غرفة عمليات "ردع العدوان" التابعة للحكومة السورية المؤقتة عبر موقع "تلغرام"، إن "أبناء المجتمع الأهلي في حمص يؤكدون على النقاط التالية":

"نبذ الشعارات الطائفية والخطابات الاستفزازية والكف عن التحريض الإعلامي بكل وسائله".

"مطالبة القيادة العامة الجديدة بإصدار قرار يجرم استخدام العبارات والمضامين الطائفية".

"حث أبناء المحافظة على الإسراع في تسليم السلاح وحصره بيد السلطات المختصة، مع تسهيل آلية التسليم والتسويات في مدة أقصاها خمسة أيام".

"مطالبة الجهات المختصة بمتابعة ملابسات الحوادث الأخيرة وتقديم الجناة إلى القضاء".

وأضاف البيان: "نوجه دعوتنا إلى كافة المواطنين في حمص للحفاظ على السلم الأهلي وعدم الانجرار خلف الشائعات والدسائس والفتن التي يروج لها أصحاب المشاريع الخارجية".

كما توجه البيان إلى القيادة العامة مطالباً إياها "بأن تقف بحزم ضد كل من تسول له نفسه زعزعة الاستقرار والسلم الأهلي، مع التأكيد على الحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة".

وأعلنت وزارة الداخلية السورية في الحكومة المؤقتة، ليل الأربعاء الخميس، مقتل 14 عنصراً وإصابة 10 آخرين إثر تعرضهم لكمين في ريف طرطوس.

وأوضح وزير الداخلية محمد عبد الرحمن أن القتلى والجرحى سقطوا أثناء أداء مهامهم في حفظ الأمن وسلامة الأهالي، نتيجة كمين نفذته "فلول النظام المجرم".

يأتي هذا الإعلان بعد ساعات من وقوع اشتباكات في طرطوس أسفرت عن مقتل شخصين وجرح أربعة آخرين، على خلفية مظاهرات ضد حرق مقام لشخصية علوية في حلب.

وطرطوس الواقعة على البحر الأبيض المتوسط ذات أغلبية تعود للطائفة العلوية التي ينتمي إليها الرئيس المخلوع بشار الأسد الذي أطاحت به فصائل مسلحة في 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، قبل فراره إلى موسكو.