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العراق يرسل وفداً قنصليّاً إلى حدود ليتوانيا وبيلاروسيا لمنح مواطنيه جوازات عبور

Category: عربي ودولي

Date: 2021-09-27T09:20:04+0000
العراق يرسل وفداً قنصليّاً إلى حدود ليتوانيا وبيلاروسيا لمنح مواطنيه جوازات عبور

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجيّة العراقية، يوم الاثنين، عن ارسالها وفداً قنصليّاً إلى الحدود المشتركةِ بين ليتوانيا وبيلاروسيا لغرض منح جوازات المرور للمواطنين الراغبين بالعودةِ الطوعيّة.

ذكر ذلك المتحدث باسم الوزارة، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، وأضاف أن وزارة الخارجيّة تستجيبُ لمناشداتِ عددٍ من المهاجرين العراقيين، وسفارة جمهورية العراق في بولندا ترسلُ وفداً قنصليّاً إلى الحدود المشتركةِ بين ليتوانيا وبيلاروسيا لغرض منح جوازات المرور للمواطنين الراغبين بالعودةِ الطوعيّة، والإطلاع على ظروف إقامة الآخرين ومعرفة متطلباتهم الإنسانيّة.

وعلى تلك الحدود يوجد عشرات المواطنين العراقيين الذين هاجروا بطرق غير شرعية بنية الدخول إلى أوروبا، إلا أنهم فوجئوا بالاجراءات الامنية المشددة من قبل حرس حدود الدولتين والتي وصلت في بعض الاحيان الى القتل والضرب.

 

 

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