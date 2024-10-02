العراق السادس عربياً والـ 37 عالمياً في إحصاءات القوى العاملة 2024

شفق نيوز/ أفاد موقع اقتصادي عالمي، بأن العراق جاء في المرتبة الـ37 عالمياً والسادس عربياً، بعدد القوى العاملة للعام الحالي 2024.

واطلعت وكالة شفق نيوز، على جدول نشره موقع global economy، أظهر أن "أكثر من 17 مليون شخص من القوى العاملة يوجد في العراق خلال العام الحالي 2024.

وأضاف، أن "الصين احتلت المرتبة الأولى بـ 763,97 مليون شخص من القوى العاملة، تليها الهند بالمرتبة الثانية 657.614 مليون شخص، ومن ثم جاءت الولايات المتحدة ثالثا بـ 149.452 مليون شخص من القوى العاملة، وجاءت إندونيسيا رابعا بـ 136.934 مليون شخص.

وتذيلت في اخر الجدول أيسلندا 83 الف تسبقها سورينام بـ 140 الف .

واحتل العراق المرتبة السادسة عربيا بالقوى العاملة بـ 17.331 مليون قوى عاملة بعد مصر التي جاءت بالمرتبة الاولى بـ 44.914 مليون عامل، تليها السودان بـ 26.74 مليونا، تليها الجزائر 21.484 مليونا، تليها السعودية رابعا بـ 18.699 مليونا وتاتي المغرب خامسا بـ 17.762 مليونا".

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