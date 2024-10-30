الطيران الفرنسي يمدد تعليق رحلاته إلى تل أبيب

شفق نيوز/ أعلنت شركة الطيران الفرنسية "إير فرانس"، يوم الأربعاء، تمديد تعليق رحلاتها الجوية إلى تل أبيب حتى الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر "بسبب الوضع الأمني" مشيرة إلى أن رحلاتها إلى بيروت تبقى متوقفة حتى الثلاثين منه ضمنا.

واوضحت الشركة في بيان أنه "بسبب الوضع الأمني في الوجهة، مدّدت إير فرانس تعليق رحلاتها بين (مطار) باريس شارل ديغول وتل أبيب (إسرائيل) حتى الثلاثاء 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2024".

وكانت الرحلات الجوية معلقة حتى 29 تشرين الأول/أكتوبر.

واشارت إير فرانس إلى أن الرحلات بين باريس شارل ديغول وبيروت (لبنان) تبقى "معلقة حتى السبت 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 ضمنا".

وأوضحت الشركة في بيان أن "استئناف العمليات سيبقى خاضعا لتقييم الوضع" موضحة أن "العملاء المعنيين سيتم إبلاغهم بشكل فردي وسيُعرض عليهم إمكانية التأجيل أو استرداد المبالغ المدفوعة".

لم يشر البيان إلى فرع الشركة المنخفض الكلفة "ترانسافيا" التي علقت حتى الآن رحلاتها وفق جدول إير فرانس الزمني نفسه.

وكثفت إسرائيل التي تخوض حربا ضد حزب الله منذ أيلول/سبتمبر في لبنان، القصف الأربعاء على معاقل حزب الله مستهدفة بالإضافة إلى جنوب البلاد مدينة بعلبك وقرى محيطة بها في الشرق.

أكّد الأمين العام الجديد لحزب الله نعيم قاسم الأربعاء أن الحزب قادر على الاستمرار في الحرب ضد إسرائيل رغم الضربات التي طالته وأنه مستعدّ لوقف إطلاق نار لكن بشروط يراها "مناسبة".

توازيا، تواصل إسرائيل ضرباتها ضد حركة حماس في قطاع غزة، في وقت تستعد فيه الدول الوسيطة لاقتراح هدنة "لأقل من شهر" يتم خلالها إطلاق سراح رهائن إسرائيليين في القطاع ومعتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.