الطاقة الدولية محذرة: إيران ستصنع "السلاح النووي" قريباً

شفق نيوز/ كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم السبت، عن زيادة مخزون إيران من اليورانيوم المخصّب، فيما أشارت إلى أن المخزون سيصل إلى عتبة 90% وهو الرقم اللازم لصنع أسلحة نووية.

ووفقاً لتقرير صادر عن الوكالة وأطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فإنه في الثامن من شباط/ فبراير، بلغ إجمالي هذا المخزون 274,4 كيلوغراماً (مقابل 182,2 كيلوغراما قبل ثلاثة أشهر)، مما يشير إلى تسارع في معدل الإنتاج.

في المقابل، علق مراقبون دوليون إن مجلس الأمن الدولي يجب أن يتخذ إجراءات عقابية فورية، مشيراً إلى أن بريطانيا وألمانيا، وفرنسا اقترحت مؤخرًا فرض عقوبات إضافية على إيران كجزء من الجهود الدبلوماسية الجارية.

من جهتها، لم تغلق واشنطن باب المفاوضات مع إيران، لكنها أكدت أنها لن تخفف الضغوط الاقتصادية والسياسية إلا إذا التزمت طهران بقيود صارمة على برنامجها النووي والصاروخي.

وأوضح مسؤولون أميركيون أن سياسة الضغط الأقصى قد تدفع إيران في نهاية المطاف إلى العودة إلى طاولة المفاوضات بمرونة أكبر، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها بسبب العقوبات الغربية.

تواجه الجهود الدولية لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 تحديات كبيرة، حيث ترى واشنطن أن الاتفاق فقد الكثير من فعاليته بعد أن انسحبت منه إدارة دونالد ترامب في العام 2018.