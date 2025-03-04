الصين تفرض رسوماً "انتقامية" على السلع الأمريكية

شفق نيوز/ أعلنت الصين، يوم الثلاثاء، فرض رسوم انتقامية على بعض السلع الأمريكية رداً على الضرائب التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.

ووفقا لبيان من مفوضية مجلس ضرائب الدولة في الصين، قالت الصين إنها ستفرض ضرائب بنسبة 15% على الدجاج والقمح والذرة والقطن.

وأضاف البيان أنه "سيتم فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على "الذرة الرفيعة، فول الصويا، لحم الخنزير، لحم البقر، منتجات المياه، الفواكه والخضروات ومنتجات الألبان".

وضاعف ترامب، في خطوة تنفيذية، يوم أمس الإثنين، الرسوم الجمركية الإضافية على جميع السلع الصينية من 10% إلى 20%.