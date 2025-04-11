الصين ترفع الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية إلى 125%

شفق نيوز/ زادت الصين الرسوم الجمركية، يوم الجمعة، على الواردات من الولايات المتحدة، إلى 125 بالمئة ردا على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع الرسوم المفروضة على السلع الصينية.

وفاقم الرد الصيني من الاضطرابات الاقتصادية التي تسببت فيها رسوم ترامب حول العالم، إذ منيت الأسواق بالمزيد من الخسائر، بينما لا يزال زعماء عالميون في حيرة من أمرهم بشأن كيفية التعامل مع أكبر عراقيل تواجه نظام التجارة العالمي منذ عقود.

وتمسكت الإدارة الأميركية بموقفها، وأشارت لمناقشات تجريها مع عدد من الدول بشأن اتفاقات تجارية جديدة تقول إنها تبرر نهجها السياسي.

وكتب ترامب على وسائل للتواصل الاجتماعي: "نحن في وضع جيد جدا بفضل سياسة الرسوم الجمركية، أمر مثير للاهتمام والحماسة للغاية لأميركا وللعالم، الأمر يتحرك سريعا".

وهبطت الأسهم العالمية وتراجع الدولار وعادت موجة بيع للسندات الحكومية الأميركية لوتيرتها السريعة، الجمعة، مما أثار مجددا مخاوف من هشاشة أكبر سوق سندات في العالم، كما صعد الذهب، الملاذ الآمن للمستثمرين في أوقات الأزمات، إلى مستوى قياسي