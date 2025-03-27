الصين ترفض مقترح ترامب ببيع "تيك توك" مقابل تخفيض الرسوم الجمركية

شفق نيوز/ رفضت الحكومة الصينية، يوم الخميس، اقتراحًا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ينص على خفض محتمل للرسوم الجمركية عليها، مقابل موافقة بكين على بيع منصة "تيك توك".

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، غيو جيا كون، قوله: "في ما يتعلق بمسألة تيك توك، أكد الجانب الصيني موقفه مرارًا، كما أن موقف الجانب الصيني رفض رسوم جمركية إضافية ثابت وواضح".

وعلى صعيد متصل، قالت الصين، اليوم الخميس، إن "لا رابح في حرب تجارية" بعدما أعلن ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السيارات المصنعة خارج الولايات المتحدة.

وقال الناطق جيا كون، في مؤتمر صحفي: "لا رابح في حرب تجارية أو حرب جمركية. لا يتحقق النمو والازدهار لأي دولة من خلال فرض رسوم جمركية".

وكان ترامب قد قال إنه "سيتعيّن على الصين أن تؤدي دوراً" في بيع أنشطة "تيك توك". وأضاف "قد أمنحهم تخفيضاً جمركياً ضئيلاً أو شيئاً ما لإنجاز ذلك".

ويظهر عرض الرئيس الأمريكي اهتمامه الشديد بالتطبيق الذي تمكن بسرعة قياسية من منافسة كبرى التطبيقات التي تمتلكها شركات أمريكية. وهو ما نظرت إليه أمريكا كتهديد لأمنها واقتصادها.

ومنذ العام 2020، أي خلال ولايته الأولى، طالب ترامب بحظر التطبيق. واتهم الرئيس الأمريكي حينها التطبيق ومن ورائه الحزب الشيوعي الحاكم في الصين بمحاولة التأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

ومنذ حوالي شهرين، عبّر ترامب عن انفتاحه على شراء كبير مستشاريه وأثرى رجل في العالم، إيلون ماسك، للتطبيق الصيني.