الصين.. الإعدام لسائق دهس جمعا من الناس وقتل 35 منهم

شفق نيوز/ قضت المحكمة في مدينة تشوهاي، جنوب الصين، يوم الجمعة، بالإعدام بحق فان وي تشيو، لقيامه بدهس حشد من الأشخاص بسيارته، ما أسفر عن مقتل 35 شخصاً، في جريمة أثارت القلق بشأن حوادث القتل الجماعي، نقلا عن وكالة "أسوشيتد برس".

وقالت شبكة "سي سي تي في" الرسمية إن المحكمة "نظرت علنا في قضية المتهم لتعريضه السلامة العامة للخطر عبر أساليب خطيرة وأصدرت الحكم في اليوم ذاته بالإعدام".

وأعلنت الشرطة في حينه توقيفه في مكان الحادث وهو يعاني جروحا ناجمة عن سكين سبّبها لنفسه، ودخل في غيبوبة، نقلا عن وكالة "فرانس برس".

وقالت المحكمة إن دوافع المتهم "كانت دنيئة للغاية، وطبيعة الجريمة فظيعة للغاية، والأساليب قاسية بشكل خاص، والعواقب وخيمة بشكل خاص، وتشكل ضررا كبيرا للمجتمع"، بحسب الإعلام الرسمي.

وأشارت الى أن فان أقر بالذنب أمام بعض عائلات الضحايا والمسؤولين والعامة.

وذكر التقرير أن المحكمة وجدت أن فان "قرر التنفيس عن غضبه" بسبب "زواج فاشل وإحباطات شخصية وعدم رضاه عن تقسيم الممتلكات بعد الطلاق".

وبعد أيام من الهجوم، أمر الزعيم الصيني، شي جين بينغ، الحكومات المحلية باتخاذ خطوات لمنع وقوع "حالات متطرفة" في المستقبل.

وشهدت الصين هذا العام سلسلة من حوادث الإصابات الجماعية، من الطعن إلى الهجمات بالسيارات.

وربط بعض المحللين بين الحوادث والغضب المتزايد واليأس إزاء تباطؤ اقتصاد البلاد والشعور بأن المجتمع أصبح أكثر طبقية.