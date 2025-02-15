الصليب الأحمر يتسلم الأسرى الإسرائيليين الثلاثة في خان يونس

شفق نيوز/ تسلمت فرق الصليب الأحمر، يوم السبت، الرهائن الإسرائيليين الثلاثة بخان يونس في قطاع غزة.

والرهائن الثلاثة، الذين كانوا محتجزين لدى كل من حركتي "حماس" و"الجهاد" وتم الإفراج عنهم، اليوم، هم ألكسندر ساشا توربانوف، وساغي ديكل شين، ويائير هورن.

وتستعد إسرائيل اليوم، إلى اطلاق سراح 369 معتقلا فلسطينيا، ضمن الدفعة السادسة، ما يمثل آخر دفعة في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وشهدت عملية التسليم اليوم، تعاونا مشتركا بين "حماس" و"الجهاد"، التي كانت تحتجز رهينة إسرائيلي - روسي، والذي شملته الصفقة.

ونفذت عملية تسليم الرهائن في خان يونس شمال من أمام منزل يحيى السنوار، وهو المكان ذاته الذي اختارته حركة "حماس" كرمزية سياسية عند تسليمها الدفعة الخامسة من الرهائن.