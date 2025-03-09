الصليب الأحمر الدولي يطالب بتوفير الوصول الآمن إلى الساحل السوري

شفق نيوز/ أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، يوم الأحد، عن "قلق بالغ" إزاء التقارير الواردة عن أعمال العنف في المنطقة الساحلية من سوريا، وتحديداً في محافظتي اللاذقية وطرطوس، والتي أسفرت عن سقوط العديد من القتلى والجرحى.

ودعت اللجنة، في بيان لها، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، جميع الأطراف المعنية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان احترام أرواح المدنيين وممتلكاتهم، إضافة إلى ضمان مرور آمن للأشخاص الفارين من العنف المستمر، وتأمين الوصول دون عوائق إلى الرعاية الصحية وحماية المنشآت الطبية.

كما طالبت اللجنة بتوفير الوصول الآمن للمسعفين والعاملين في المجال الإنساني لتقديم المساعدة الطبية، ونقل الجرحى والجثامين.

وأكدت اللجنة أيضاً، على أهمية ضمان معاملة جميع المحتجزين بإنسانية واحترام كرامتهم، وحماية البنية التحتية الأساسية التي توفر المياه والكهرباء للسكان.

وفي ذات السياق، أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها تتابع عن كثب تطورات الوضع الميداني، وتدعم فرق الهلال الأحمر العربي السوري التي تقدم حالياً خدمات الإسعاف الأولي وتقوم بإجلاء الجرحى إلى المرافق الصحية.