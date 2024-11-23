الصحة اللبنانية: مقتل 4 أشخاص وإصابة 23 في الغارة الإسرائيلية على بيروت

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 23 في الغارة الإسرائيلية على منطقة البسطة الفوقا في بيروت.

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية 4 غارات بالصواريخ الموجهة على مبان سكنية في منطقة البسطا الفوقا وسط العاصمة بيروت.

وأفادت معلومات بأن طبيعة التفجير وحجمه وحدوثه دون إنذار يشير إلى أنها عملية اغتيال، حيث استهدفت الغارات مناطق سكنية مكتظة عند شارع فتح الله وتسببت بدمار كبير جدا، وأدت لانهيار 5 مبان سكنية بشكل كامل.

من جانبه، كشف مصدر عسكري لـ"ريا نوفوستي" أن "الصواريخ التي اسُتخدمت في الغارات على بيروت هي صواريخ خارقة للتحصينات (ارتجاجيّة) وقد نتج عنها صوت كبير سُمعَ صداه في مدينة صيدا والجبل".

وفي وقت سابق، فجر اليوم السبت، شن الطيران الإسرائيلي 5 غارات استهدفت الضاحية الجنوبية منها حارة حريك وبئر العبد والشياح والغبيري وشارع المصبغة ودوار شاتيلا، وفقا لقناة "الجديد" اللبنانية.

من جانبه، دعا الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم السبت، السكان في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدا في بنايات محددة في مناطق"حارة حريك، الغبيري" إلى إخلائها، مهددا باستهدافها بذريعة استخدامها "منشآت ومصالح تابعة لحزب الله".

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي، قد شن سلسلة غارات عنيفة على مناطق الحدث وحارة حريك في ضاحية بيروت الجنوبية، بعد أوامر إخلاء فورية أصدرها الجيش، صباح أمس الجمعة.