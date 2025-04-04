الصحة العالمية: ارتفاع وفيات وإصابات الكوليرا في 2024 بنسبة 50%

شفق نيوز/ أعلنت منظمة الصحة العالمية، يوم الجمعة، عن ارتفاع "مقلق" في عدد الإصابات والوفيات جراء مرض الكوليرا على مستوى العالم خلال العام 2024، بزيادة تقارب 50% مقارنة بالعام 2023.

وقال رئيس مجموعة مكافحة الكوليرا في المنظمة، فيليب باربوسا، خلال إفادة صحفية عقدت في جنيف، إن "عدد الإصابات المسجلة بلغ نحو 810 آلاف حالة، فيما وصلت الوفيات إلى 5900 حالة".

وأوضح باربوسا أن "هذه الأرقام أولية ومن المرجح أن تكون أقل من الواقع"، مشيراً إلى أن "العديد من الدول لا تقدم تقارير كاملة".

وأضاف: "حتى مع هذا النقص في البيانات، فإن الأرقام مرتفعة للغاية بالنسبة لمرض يمكن الوقاية منه مثل الكوليرا، الذي لا ينبغي أن يكون له مكان في القرن الحادي والعشرين".

وأشار إلى أن الكوليرا ما تزال تنتشر في مناطق جديدة، إذ أبلغت ناميبيا هذا العام عن تفشٍ للمرض بعد عقد من عدم تسجيل أي حالة، في حين شهدت دول مثل كينيا وملاوي وزامبيا وزيمبابوي عودة ظهور المرض رغم إعلانها سابقًا عن توقف انتشاره.

وفيما يتعلق بعام 2025، أكد باربوسا أن "التقارير الواردة حتى الآن تفيد بتسجيل نحو 100 ألف إصابة و1300 وفاة في 25 دولة حول العالم".

ودعت منظمة الصحة العالمية إلى تعزيز الجهود الوقائية، وتحسين أنظمة الإبلاغ، وتوسيع نطاق حملات التطعيم وتوفير مياه الشرب النظيفة للحد من انتشار الكوليرا في المستقبل.