الصحة السورية تشكو نقص كوادرها: أطباء المهجر ينتظرون تحسن الوضع المعيشي

شفق نيوز/ أكد مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الصحة السورية الدكتور زهير قراط، يوم الخميس، أن الوزارة بحاجة إلى عودة الكوادر الطبية من المهجر، وأن هنالك أكثر من 40% من الأطباء يريدون العودة لكنهم ينتظرون رفع العقوبات عن سوريا وتحسن الوضع المعيشي.

وقال قراط، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "الوزارة الآن بحاجة لكوادر طبية، وهناك أكثر من 40% من الأطباء السوريين في المهجر لديهم نية العودة لكنهم ينتظرون إزالة العقوبات عن سوريا وتغير الوضع الاقتصادي وتحسن الواقع المعيشي في البلاد".

ولفت قراط إلى أن "الوزارة حالياً بحاجة إلى كل الاختصاصات بشكل عام، لكن هناك حاجة ملحة لبعض الاختصاصات مثل اختصاص أمراض الكلية، والجراحة العصبية، وجراحة الأورام، وبعض اختصاصات الطب الشرعي والطب النفسي".

وبين أن الحرب أثرت على الواقع الصحي في سوريا بسبب تدمير الكثير من معامل الأدوية، وتوقف الصناعات المحلية وصناعات الدولة وصعوبة الاستيراد وغلاء الأسعار"، لافتاً إلى أنه "لا يمتلك فكرة عن تعاون طبي مستقبلي مع العراق".