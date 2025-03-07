الشيباني: سوريا تواجه "حرباً خفية" والشعب أظهر حساً وطنياً

شفق نيوز/ قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، اليوم الجمعة، إن بلاده تواجه "حربا خفية" وذلك تعليقا على الأحداث الدامية في مدينة اللاذقية الساحلية.

وكتب الشيباني في منشورات عدة على منصة "أكس" ذكر فيها أن البلاد تواجه "منذ اليوم الأول حربا خفية ومعلنة لكسر إرادة الشعب السوري وهزيمته في ميدان الأمن والسياسة والحوكمة من خلال بث الفوضى من جهة، ومحاولات الإغلاق السياسي في الخارج من جهة أخرى".

وأضاف الشيباني أن "القيادة السورية الجديدة، ومنذ اليوم الأول لسقوط نظام الأسد، اتخذت خطوات رشيدة تعزز الأمن والاستقرار والسلم الأهلي".

وأشار الشيباني إلى أن "الشعب السوري أظهر وعيا فريدا وحسا وطنيا بتكاتفه وحمايته للمصالح الوطنية ووقوفه خلف قيادته، وخاصة في المناطق التي كان الخارج يراهن عليها".

وأعلن الناطق باسم وزارة الدفاع السورية، يوم الجمعة، عن فرض السيطرة الكاملة على مدينتي طرطوس واللاذقية في الساحل السوري غرب البلاد.

وكانت وسائل إعلام سورية، قالت إن "مجموعة من فلول النظام البائد سلمت نفسها لقوات الأمن العام بعد محاصرتها في أطراف مدينة جبلة".