الشلل يضرب برلين.. إضراب شامل يعطل النقل العام لمدة 48 ساعة

شفق نيوز/ تشهد العاصمة الألمانية برلين، يوم الأربعاء إضراباً تحذيرياً شاملاً في قطاع النقل العام، دعت إليه نقابة "فيردي" العمالية، الأمر الذي سيؤدي إلى شلل كامل في حركة المواصلات لمدة 48 ساعة.

وقال يريمي أرنت، ممثل النقابة المعنية بالعاملين في قطاع الخدمات، إن "الإضراب بدأ كما هو مخطط له في ساعة مبكرة من صباح اليوم، ومن المقرر أن يستمر حتى الساعات الأولى من يوم الجمعة المقبل".

ووفقاً للبيانات الرسمية، ستتوقف قطارات الأنفاق والترام والحافلات في برلين خلال الإضراب، فيما لن يشمل التوقف وسائل النقل الإقليمي مثل القطارات والحافلات بين المدن.

ويعد هذا الإضراب الرابع الذي تدعو إليه النقابة في إطار جولة مفاوضات الأجور الجماعية الحالية، والتي تشمل نحو 16 ألف موظف.

ومن المتوقع عقد جلسة تفاوض جديدة يوم الجمعة المقبل بين النقابة ومسؤولي شركة "بي في جي" المشغلة للنقل العام في المدينة، بينما حذرت "فيردي" من إمكانية تنفيذ إضرابات غير محددة المدة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن تحسين الأجور وظروف العمل.