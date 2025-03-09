الشرع يفاجئ مصلين في مسجد بظهور خاطف: أريدكم ان تطمئنوا

شفق نيوز/ بشكل مفاجئ، وجد المصلين في مسجد بحي المزة في دمشق، الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، بينهم، خلال صلاة الفجر الأحد.

وبعد انتهاء الصلاة، وجه الشرع خلال الميكروفون، كلمات للمصلين، تطرق فيها للأحداث الدموية التي تقع في سوريا الآن.

وقال الشرع "أريدكم أن تطمئنوا على هذا البلد، به مقومات كثيرة، للقوة والعزة والكرامة".

وأضاف خلال كلمته، أن "ما يحصل في البلد هو تحديات متوقعة ليس فيها شيء، يجب أن نحافظ على الوحدة الوطنية، وقادرين أن نعيش سوية في هذا البلد".

وتابع قائلاً "وطالما أن الثورة خرجت من مساجد كهذا، والمساجد علمت أبناءنا الأخلاق الحميدة، وعلمتهم الشجاعة، والعدل، فلا خوف على سوريا إن شاء الله".

وشهدت منطقة الساحل السوري ايام دامية، حيث أعلنت قوات الأمن السورية أنها تخوض اشتباكات مع مجموعات مسلحة من ما اسمتها "فلول النظام السابق".

وأفاد المرصد السوري، اليوم الأحد، بارتفاع حصيلة المواجهات في الساحل السوري إلى أكثر من 1000 قتيل.