الشرع يعين شقيقه أمينا عاما للقصر الجمهوري

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام سورية، يوم السبت، بتعيين ماهر الشرع، شقيق الرئيس السوري أحمد الشرع، بمنصب أمين عام للقصر الجمهوري.

وكان ماهر الشرع، الذي ولد في بلدة فيق جنوب سوريا، قد عُين وزيرا للصحة في الحكومة المؤقتة، وهو دكتور متخصص في مجال التوليد والجراحة النسائية، وشغل منصب رئيس قسم التوليد والجراحة النسائية في أحد المستشفيات الحكومية السورية من عام 2004 حتى 2012.

وخلال هذه الفترة، كان لماهر الشرع دور بارز في تقديم الرعاية الصحية للنساء والأطفال في سوريا، وهو ما أكسبه شهرة في مجاله.