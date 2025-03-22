الشرع يطلب من بوتين تسليم الأسد لمحاكمته في دمشق

شفق نيوز/ أفادت تقارير صحفية، يوم السبت، بأن الرئيس السوري أحمد الشرع قدّم طلبًا رسميًا إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين لتسليم رئيس النظام السوري السابق بشار الأسد، المقيم في موسكو، لمحاكمته في دمشق.

ووفقًا لمصادر "العربية" و"الحدث"، فإن الشرع طلب أيضًا من روسيا إعادة الأموال التي أودعها الأسد في موسكو، وهو ما أكدته وكالة "رويترز" في وقت سابق، نقلاً عن مصادر دبلوماسية.

إلا أن الوفد الروسي الذي زار دمشق مؤخرًا أبلغ الشرع بعدم وجود أموال مودعة باسم الأسد في روسيا، وفقًا للمصادر ذاتها.

وفيما يخص إمكانية تسليم موسكو للأسد، نقلت "رويترز" عن مصدر روسي تأكيده أن روسيا لن توافق على تسليمه، مشيرًا إلى أنه لم يُطلب منها ذلك رسميًا من قبل.

وخلال زيارة الوفد الروسي لدمشق، طرح مسؤولون سوريون احتمالية عودة الأسد إلى سوريا. وخلال لقاء استمر 3 ساعات مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، قال المسؤولون السوريون إن عودة الأسد ليست عقبة كبيرة أمام إعادة بناء العلاقات، بحسب أحد المصادر.