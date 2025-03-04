الشرع يصل القاهرة للمشاركة في القمة العربية بشأن قطاع غزة

الشرع يصل القاهرة للمشاركة في القمة العربية بشأن قطاع غزة
شفق نيوز/ وصل الرئيس الانتقالي السورى أحمد الشرع، يوم الثلاثاء، إلى
العاصمة المصرية القاهرة للمشاركة في القمة العربية الطارئة للزعماء العرب لأجل
غزة.
وكان الشرع قد تلقى دعوة رسمية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي،
للمشاركة في الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية.
وتبحث قمة القاهرة الوصول لقرار وموقف عربي موحد يرفض تهجير سكان قطاع غزة،
كما تؤكد على الإجماع العربي لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ودولية لوقف
محاولات إخراج الفلسطينيين من أراضيهم، وخطط إعادة إعمار غزة دون إخراج
الفلسطينيين من أراضيهم.