الشرع يصل القاهرة للمشاركة في القمة العربية بشأن قطاع غزة

شفق نيوز/ وصل الرئيس الانتقالي السورى أحمد الشرع، يوم الثلاثاء، إلى العاصمة المصرية القاهرة للمشاركة في القمة العربية الطارئة للزعماء العرب لأجل غزة.

وكان الشرع قد تلقى دعوة رسمية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، للمشاركة في الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية.

وتبحث قمة القاهرة الوصول لقرار وموقف عربي موحد يرفض تهجير سكان قطاع غزة، كما تؤكد على الإجماع العربي لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ودولية لوقف محاولات إخراج الفلسطينيين من أراضيهم، وخطط إعادة إعمار غزة دون إخراج الفلسطينيين من أراضيهم.