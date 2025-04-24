الشرع يرهن التطبيع مع إسرائيل بـ"الوقت المناسب"

شفق نيوز/ كشف عضو الكونغرس الأميركي كوري ميلز، أن الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، أبدى اهتمامه بالانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم للتطبيع مع إسرائيل.

وقال ميلز، لوكالة بلومبيرغ، بعد أن زار دمشق قبل أيام والتقى الشرع وحمل رسالة منه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "جلست مع الشرع 90 دقيقة، وأوضحت ما تتوقعه إدارة ترامب لتخفيف أو رفع العقوبات عن حكومته ومَن يتعامل معها".

وتابع أن "المحادثات كانت إيجابية، والشرع أبدى انفتاحه على مناقشة مخاوفنا، وأبلغه أن سورية مهتمة بالانضمام لاتفاقيات إبراهيم وفقاً للظروف والشروط المناسبة".

وأوضح ميلز أنه طلب من الشرع تدمير أي أسلحة كيماوية متبقية من عهد الأسد، والتعاون في مبادرات مكافحة الإرهاب، وحل مسألة المقاتلين الأجانب في سورية، وتقديم ضمانات لإسرائيل.