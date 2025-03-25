الشرطة تفكك عدة "عبوات ناسفة" موضوعة بوكالة تسلا في تكساس

شفق نيوز/ أعلنت شرطة مدينة أوستن بولاية تكساس الأمريكية، عن اكتشاف عدة عبوات ناسفة في وكالة سيارات "تسلا" المملوكة لرجل الأعمال ومستشار الرئيس دونالد ترامب، إيلون ماسك.

وذكرت الشرطة أنها اكتشفت "أجهزة مشبوهة" صباح يوم 24 آذار/مارس، وأكد خبراء المتفجرات أنها متفجرات وقاموا بتفكيكها.

وقالت الشرطة إنه لم تقع إصابات، وأن التحقيق لا يزال مستمرا.

وأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) في وقت لاحق عن تشكيل فريق عمل للتعامل مع الحوادث التي تستهدف شركة تسلا.

وقال المكتب لقناة تلفزيون ABC News "إن أعمال العنف والتخريب والإرهاب المحلي، مثل الهجمات الأخيرة على تسلا، ستتم مقاضاتها إلى أقصى حد يسمح به القانون".

وقال مصدر في هيئة إنفاذ القانون لشبكة ABC إن الوكالة تلقت تقارير عن 48 هجوما على وكلاء تسلا ومركباتها ومحطات الشحن الخاصة بها.