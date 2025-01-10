الشرطة الأسترالية تبحث عن شخص حاول حرق مطعم فأشعل سرواله

شفق نيوز/ أعلنت الشرطة الأسترالية، يوم الجمعة، أنها تبحث عن شخص مُصاب بهوس الحرائق حاول إضرام النار في مطعم، إلا أنّ النيران شبّت في بنطاله فخلعه على عجل وهرب.

وأظهرت لقطات فيديو، شخصين يرتديان سترتين وسروالين سوداوين أمام مطعم في ملبورن جنوب شرق أستراليا، ويحملان عبوة تحتوي على "سائل قابل للاشتعال" بحسب الشرطة.

وبحسب الفيديو، حاول أحدهما إشعال السائل في واجهة المبنى، في زاوية لا تلتقطها كاميرا المراقبة.

ونشب حريق فجأة، فخلع الشخص سرواله على عجل وهرب عاريا. ولا يبدو أن شريكه قد أصيب.

وأشارت شرطة ولاية فيكتوريا التي نشرت اللقطات، يوم الخميس الماضي، إلى أنّ محاولة حرق المطعم تمت في 25 كانون الأول/ ديسمبر.

كما قالت في بيان إنّ "المحققين نشروا لقطات كاميرات المراقبة (...) لشخصين لاعتقادها أنّها قد تساعدفيالتحقيق".