الشرطة الفرنسية تقتل رجلاً هاجمهم بالسكاكين
2025-02-26T13:55:25+00:00
شفق نيوز/ أفادت وكالة "فرانس برس"، يوم الأربعاء، بأن الشرطة قتلت رجلاً يحمل سكاكين "انقض" على مجموعة من رجالها، فأطلق أحدهم عليه النار.
وبحسب ما أفاد به مركز شرطة باريس للوكالة، فإن الرجل "انقض" على مجموعة من رجال الشرطة "بدون أن يقول كلمة" في منطقة سين سان- دوني في ضواحي باريس.
وأوضحت الشرطة أن أحد عناصرها استخدم في بادئ الأمر "مسدساً كهربائياً" بدون نتيجة، فأطلق شرطي آخر عندها النار "بمسدسه" على الرجل الذي أصيب في صدره وقتل رغم تدخل فرقة إسعاف.