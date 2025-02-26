الشرطة الفرنسية تقتل رجلاً هاجمهم بالسكاكين

شفق نيوز/ أفادت وكالة "فرانس برس"، يوم الأربعاء، بأن الشرطة قتلت رجلاً يحمل سكاكين "انقض" على مجموعة من رجالها، فأطلق أحدهم عليه النار.

وبحسب ما أفاد به مركز شرطة باريس للوكالة، فإن الرجل "انقض" على مجموعة من رجال الشرطة "بدون أن يقول كلمة" في منطقة سين سان- دوني في ضواحي باريس.

وأوضحت الشرطة أن أحد عناصرها استخدم في بادئ الأمر "مسدساً كهربائياً" بدون نتيجة، فأطلق شرطي آخر عندها النار "بمسدسه" على الرجل الذي أصيب في صدره وقتل رغم تدخل فرقة إسعاف.