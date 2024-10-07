الشرطة الدنماركية: انفجار جديد بالقرب من السفارة الإسرائيلية

شفق نيوز/ أعلنت الشرطة في كوبنهاغن سماع دوي إنفجار ليلا على مسافة 500 متر من السفارة الإسرائيلية في الدنمارك، بعد خمسة أيام من هجوم مماثل وقع بجوار هذه البعثة الدبلوماسية.

وقالت ترين مولر، المفتشة في شرطة كوبنهاغن، أمام الصحافيين "نحاول بالطبع تحديد ما إذا كان هناك صلة بالحادث الذي تعرضت له السفارة الإسرائيلية" الأسبوع الماضي.

وأضافت "لا شيء يشير إلى ذلك" موضحة أن الإنفجار ناجم بلا شك عن إطلاق نار.

ويوم الأربعاء الماضي، أكدت الشرطة الدنماركية، أنها تحقق في انفجارين وقعا بمحيط السفارة الإسرائيلية في كوبنهاغن.

وذكرت الشرطة عبر منصة إكس: "لم يصب أحدا، ونجري تحقيقات أولية في الموقع".

وأضافت: "يجري التحقيق في احتمالية وجود صلة لذلك بالسفارة الإسرائيلية الموجودة في المنطقة".

وأعلنت الشرطة الدنماركية أنه تم القبض على 3 أشخاص بعد وقوع الانفجارين قرب السفارة الإسرائيلية، وفقا لرويترز.

وفي وقت لاحق اليوم الأربعاء، قال متحدث باسم الشرطة الدنماركية، في مؤتمر صحفي، إن الانفجارين اللذين وقعا بالقرب من السفارة الإسرائيلية في كوبنهاغن اليوم الأربعاء ربما نجما عن قنابل يدوية.

وقالت الشرطة الدنماركية إنها لا تستطيع الجزم بأن السفارة الإسرائيلية كانت هدفا للانفجارين.

وكانت الشرطة الدنماركية أعلنت في وقت سابق القبض على 3 من المشتبه بهم في حادثة الانفجارين قرب السفارة الإسرائيلية.